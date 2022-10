Foot - Real Madrid

Real Madrid : Après le triomphe de Benzema, Ancelotti lâche un message fort

Publié le 18 octobre 2022 à 16h30

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse au lendemain de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, Carlo Ancelotti n'a pas manqué d'afficher sa fierté après le triomphe de Karim Benzema. Et l'entraîneur du Real Madrid espère qu'il en gagnera un autre très prochainement.

Sans surprise, Karim Benzema a décroché son premier Ballon d'Or lundi soir. L'attaquant du Real Madrid est le premier français à remporter ce trophée depuis Zinedine Zidane en 1998 et le cinquième tricolore au total. Un accomplissement pour l'ancien Lyonnais qui a réalisé une magnifique saison avec le club merengue . Une saison auréolée du titre en Ligue des champions.

Real Madrid : Giroud envoie un énorme message à Benzema après son Ballon d'Or https://t.co/BEIGotTu8n pic.twitter.com/jL5celxIOp — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

«Nous sommes tous très fiers»

Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a d'ailleurs commenté la réussite des Madrilènes lors de la cérémonie puisqu'en plus de Karim Benzema, Thibaut Courtois a remporté le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison. « Nous sommes tous très fiers de ce que Karim, Thibaut et tous ceux qui ont été proches des récompenses. Je veux également féliciter ceux qui ont gagné, Gavi, Alexia Putellas, Lewandowski, Mané et aussi Manchester City, un club pour lequel nous avons beaucoup de respect et qui a fait une saison fantastique », lance le technicien italien.

«Il faut penser au prochain Ballon d'Or»