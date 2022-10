Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : Karim Benzema se lâche après son sacre

Publié le 22 octobre 2022 à 08h30

Thibault Morlain

Il aura donc fallu attendre 24 ans pour revoir un Français être sacré Ballon d’Or. Après Zinedine Zidane, c’est Karim Benzema qui a été distingué et récompensé pour son incroyable saison avec le Real Madrid. A 34 ans, le protégé de Carlo Ancelotti succède ainsi à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or. Et à l’occasion d’un entretien accordé à France Football, Benzema n’a bien évidemment pas caché sa joie.

Il n’y avait pas vraiment de suspense concernant le lauréat du Ballon d’Or 2022. Et le verdict est finalement tombé lundi dernier au théâtre du Châtelet. Zinedine Zidane l’a ainsi annoncé, c’est Karim Benzema qui a été sacré cette année. KB9 était le grand favori compte tenu de sa saison avec le Real Madrid à la fois d’un point de vue personnel, avec d’incroyables statistiques, et aussi collectif avec de nombreux trophées remportés.

Voilà donc Karim Benzema élu Ballon d’Or 2022. Et ce samedi, dans un entretien accordé à France Football , le buteur du Real Madrid a livré ses sentiments suite à ce sacre. Benzema a alors notamment pu expliquer : « Joie, fierté, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de sujets qui me viennent à l'esprit. Il n'y a pas de plus beau prix individuel dans tous les sports. D'abord le nom : Ballon d'Or, c'est autre chose, magnifique, tout en or, le comble de la beauté. Et ça ne s'achète pas. C'est le mien et je suis allé le chercher moi-même. C'est une folie. Le destin était écrit. Il s'agit de ma vie, de ma carrière et de mon histoire ».

« Vous avez le Ballon d'Or, vous avez marqué l'histoire de ce sport »