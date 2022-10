Foot - Real Madrid

Ballon d'Or : Zidane, Mbappé... Clashé par Benzema, il lâche une réponse retentissante

Publié le 21 octobre 2022 à 19h00

Amadou Diawara

Après le sacre de Karim Benzema au Ballon d'Or, Jérôme Rothen ne s'est pas montré tendre avec lui, estimant qu'il n'était pas encore une légende française et que Kylian Mbappé avait davantage fait ses preuves que lui en Bleu. Clashé dans la foulée par le buteur du Real Madrid, l'ancien milieu gauche du PSG a tenu à revenir sur ses propos.

Ce lundi, Karim Benzema a soulevé son premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris. Félicité par toute la planète, le buteur du Real Madrid a également vu Jérôme Rothen l'égratigner. En effet, l'ancien milieu gauche du PSG a estimé que Karim Benzema n'était pas encore une légende française et qu'il n'avait pas fait autant ses preuves que Kylian Mbappé en Bleu . « En équipe de France, on a plus de certitudes dans les stars avec Mbappé que Benzema. Il marque plus et est plus décisif que n'importe quel attaquant. Il est essentiel » , a jugé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport .

Via une story sur Instagram , Karim Benzema a tenu à répondre à Jérôme Rothen. En effet, le vétéran français de 34 ans a publié une photo de son compatriote datant de sa signature au MKE Ankaragücü en 2010 avec le message suivant : « Tu parles beaucoup trop… Reste concentré ». Un post qui n'a pas manqué de faire réagir Jérôme Rothen.

Dans Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen a tenu à mettre les choses au clair avec Karim Benzema. « C'est pas bien ce que t'as fait Karim par rapport à la Turquie. C'est un manque de respect pour ce pays qui est un grand pays du football. C'est aussi un petit manque de respect pour ma carrière, qui a été énorme. On l'a connait tous ma carrière quand même. J'étais au sommet de l'Europe pendant... pas longtemps, mais j'ai touché le Graal au niveau européen. J'ai tutoyé les sommets, ce qui me donne la légitimité de parler de foot. Tu n'es pas obligé d'être Ballon d'Or ou d'avoir joué 10 ans au Real Madrid pour donner ton avis sur le football » , a-t-il ironisé sur les ondes de RMC Sport , avant d'en rajouter une couche.

