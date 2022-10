Foot - Real Madrid

Ballon d'Or : Zidane, Ancelotti... Benzema en rajoute une couche après son sacre

Publié le 21 octobre 2022 à 14h30

Lundi, Karim Benzema a reçu le Ballon d'Or des mains de Zinedine Zidane. Un sacre logique, tant l'international français s'est montré éblouissant la saison dernière sous le maillot du Real Madrid. Interrogé par les médias du club espagnol, le joueur de 34 ans formé à l'OL est revenu sur ce moment spécial.

Comme attendu, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or lundi dernier à Paris. Un sacre logique après l’énorme saison réalisée par l’international français au Real Madrid, remportant la Liga et la Ligue des champions. A 34 ans, Karim Benzema réalise ainsi l’un de ses derniers rêves de footballeur, lui qui espère encore devenir champion du monde avec les Bleus au Qatar. En attendant, le joueur formé à l’OL savoure.

« Le Ballon d'Or ? J'en rêvais depuis petit »

Interrogé par les médias du Real Madrid, Karim Benzema n’a pas caché son émotion au moment d'évoquer ce Ballon d’Or. « Ça a été ma meilleure saison car au final j'ai le Ballon d'Or. J'en rêvais depuis petit. Ça a été la meilleure saison de ma vie , confie le Français, cinquième joueur tricolore à remporter le Graal. J'ai réalisé les trois rêves que j'avais dans ma vie : acheter une maison à ma mère, signer au Real Madrid car c'est le meilleur club du monde et le troisième est le Ballon d'Or. Je suis très fier de mon travail. »

« Zidane et Ronaldo ? Je ne peux pas faire ce qu'ils faisaient sur le terrain »

Malgré cette distinction, Karim Benzema reste humble et refuse de se comparer à ses idoles de jeunesses, Zinedine Zidane et Ronaldo, anciens lauréats. « Je ne suis pas devant Zizou et Ronaldo, nous sommes différents. Ce sont des modèles et je ne peux pas faire ce qu'ils faisaient sur le terrain, mais ils m'aident à tenter de le faire. Je ne vais jamais être au niveau des deux. Ils ont remporté le Ballon d'Or et je viens de le faire. Mais c'est compliqué d'atteindre ce niveau », estime Benzema.

