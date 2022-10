Foot - Real Madrid

Real Madrid : Après avoir martyrisé le PSG, Benzema se lâche sur la remontada

Publié le 21 octobre 2022 à 12h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré Ballon d’Or en début de semaine, Karim Benzema a logiquement été récompensé après son incroyable saison avec le Real Madrid. L’international français a été le grand artisan de la quatorzième Ligue des champions décrochée par la Casa Blanca, avec notamment son triplé face au PSG lors du huitième de finale retour. Un moment particulier aux yeux de l’attaquant.

C’est désormais acté, Karim Benzema est le cinquième Français à décrocher le Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid a reçu le Graal des mains de Zinedine Zidane lundi au théâtre du Châtelet, un moment forcément particulier pour celui qui n’a pas hésité à se mettre au service du collectif durant de nombreuses années au Real Madrid, avant de prendre la place de leader suite au départ de Cristiano Ronaldo. Un sacre qui fait l’unanimité ou presque après l’énorme saison réalisée par Benzema, grand artisan de la 14e victoire de la Casa Blanca en Ligue des champions. Le joueur de 34 ans a notamment mis fins aux rêves du PSG lors du huitième de finale retour avec un triplé en quinze minutes, un exploit que n'a pas oublié le principal intéressé.

Benzema Ballon d’Or, même Valbuena valide ! https://t.co/2FMyLW4xBp pic.twitter.com/PsxYlWae2W — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

« J'ai beaucoup travaillé pour arriver avec mon équipe à Paris »

Dans un entretien accordé aux médias du Real Madrid, Karim Benzema s’est prononcé sur la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions. Un rendez-vous qui n’avait pas démarré de la meilleure des manières, l’attaquant revenant de blessure pour le match aller à Paris. « C'était le moment de laisser le football et les coéquipiers. Chaque match est difficile et nous connaissons l'importance de chacun d'entre eux. J'avais peu de doutes, mais j'avais besoin de me reposer. J'ai ensuite tout donné pour revernir rapidement car les matchs importants étaient sur le point d'arriver, comme celui de Paris. J'ai beaucoup travaillé pour arriver avec mon équipe à Paris », explique Karim Benzema.

« Le triplé contre le PSG est un jour dont je me rappellerai car nous avons gagné avec une remontada »