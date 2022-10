Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema clashe un ancien du PSG

Publié le 21 octobre 2022 à 17h10

Après avoir remporté son premier Ballon d’Or, Karim Benzema a énormément été félicité pour cette récompense. Pour autant, l’attaquant a fait l’objet d’une critique de la part de Jérôme Rothen. Sur son compte Instagram, le joueur du Real Madrid a voulu répondre aux dernières réactions de l’ancien milieu de terrain du PSG.

Malgré son Ballon d’Or remporté ce lundi, Karim Benzema reste susceptible face aux différentes critiques à son égard. Ça a été le cas de Jérôme Rothen dernièrement.

« On a plus de certitudes avec Mbappé que Benzema »

Sur RMC SPORT, Jérôme Rothen s’en était pris à Karim Benzema. Selon l’ancien joueur du PSG, Kylian Mbappé serait beaucoup plus décisif en Équipe de France que l’attaquant du Real Madrid. « En équipe de France, on a plus de certitudes dans les stars avec Mbappé que Benzema. Il marque plus et est plus décisif que n'importe quel attaquant. Il est essentiel. » Karim Benzema a très vite voulu répondre à ces propos.

