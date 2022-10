Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les incroyables anecdotes de Benzema sur la remontada contre le PSG

Publié le 22 octobre 2022 à 13h00

Thibault Morlain

La saison dernière, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions après d’énormes exploits lors de la phase à élimination directe. Cela a notamment été le cas dès les huitièmes de finale face au PSG. Une remontada rendue notamment possible par un certain Karim Benzema. Et alors qu’il vient d’être sacré Ballon d’Or, KB9 a livré certains des secrets de cette victoire du Real Madrid face au PSG.

Après le FC Barcelone, c’est donc le Real Madrid qui a infligé une remontada au PSG. Avec deux buts d’avance à 45 minutes de la fin du match retour, le club de la capitale était pourtant quasiment qualifié. C’était sans compter sur la bande à Carlo Ancelotti et surtout Karim Benzema. Auteur d’un triplé, le Ballon d’Or 2022 a fait couler le PSG, qualifiant donc le Real Madrid pour la suite de la Ligue des Champions, qui a été remportée par les Merengue.

Ballon d’Or : Karim Benzema se lâche après son sacre https://t.co/Vc1IErt751 pic.twitter.com/U8Zz1mN8yO — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« Je savais que j'allais faire quelque chose… »

Ce samedi, à l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Karim Benzema est revenu sur cette remontada du Real Madrid contre le PSG. Et comme l’a avoué KB9, il savait que quelque chose allait se passer ce soir-là au Bernabeu : « Tu sens quand tu vas tout éclater. Paris (huitième retour de C1), je savais que j'allais faire quelque chose de... Bon, pas que j'allais marquer trois buts, mais je sentais tout, le vestiaire, la concentration, les coéquipiers, les supporters, c'était pas comme d'habitude. La pelouse, bien arrosée, etc. Tu sens qu'un truc va se passer. J'avais parfois la même impression à Gerland. Les veilles de matches, j'y venais avec Bernard Lacombe, on marchait et je sentais si j'allais marquer ».

« Face au PSG, tout le monde pense qu'il va écarter, mais… »