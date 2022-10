Foot - Real Madrid

Ballon d'Or : Le «Ballon d’Or du peuple», Benzema en rajoute une couche

Publié le 22 octobre 2022 à 09h10

Hugo Chirossel

Lundi dernier au Théâtre du Châtelet à Paris, Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français à remporter le Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid a reçu son trophée des mains de Zinedine Zidane, 24 ans après que ce dernier l’ait remporté. L’ancien joueur de l’OL s’est de nouveau expliqué concernant ses propos lors de la cérémonie et notamment son « Ballon d’Or du peuple ».

24 ans après Zinedine Zidane, Karim Benzema a à son tour remporté le Ballon d’Or. Il est ainsi devenu le cinquième joueur français à recevoir cette distinction. Avant lui et son ancien entraîneur au Real Madrid, Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Jean-Pierre Papin (1991) avaient également reçu la plus grande des récompenses individuelles.

Benzema et le « Ballon d’Or du peuple »

Karim Benzema n’oublie pas d’où il vient et a tenu à la rappeler lors de son discours. En effet, l’attaquant du Real Madrid avait déclaré que c’était le « Ballon d’Or du peuple ». Une formulation qui a fait réagir et sur laquelle il s’est de nouveau expliqué dans un entretien accordé à France Football .

« C'est et ce sera toujours un trophée collectif »