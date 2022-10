Foot - Equipe de France

Équipe de France : Deschamps perd des pièces précieuses avant la Coupe du monde

Publié le 21 octobre 2022 à 16h00

Axel Cornic

La France s’approche de la Coupe du monde 2022 avec la volonté de défendre son titre acquis en Russie en 2018. mais la tâche ne s’annonce pas simple, puisque Didier Deschamps a perdu plusieurs joueurs avec notamment N’Golo Kanté qui a été contraint de déclarer forfait à cause d’une blessure aux ischios-jambiers.

On a connu plus serein comme préparation d’un Mondial. Champion du monde en titre, l’équipe de France a fait l’objet d’un grand nombre de polémiques ces derniers mois, du coup de gueule de Kylian Mbappé face aux sponsors, jusqu’à l’invraisemblable feuilleton touchant Paul Pogba et ses proches. Mais ce sont surtout les blessures qui ont affaibli les Bleus …

Kanté a du faire une croix sur la Coupe du monde

Au Qatar, Didier Deschamps devra faire à moins d’un des piliers du titre de 2018, qui n’est autre que N’Golo Kanté. En délicatesse avec son physique depuis le début de la saison, le milieu de terrain a finalement été contraint de se faire opérer et a donc déclaré forfait pour la Coupe du monde qui débutera dans moins d’un mois.

Maignan out jusqu’en janvier

Lui n’est pas titulaire, mais à 27 ans il symbolise toujours plus l’avenir de l’équipe de France… qu’il ne verra pas avant un moment ! Mike Maignan a en effet été victime d’une blessure au mollet et ce vendredi, son entraîneur à l’AC Milan a annoncé qu’il ne rejouera plus en 2022. « Nous avons fait toutes évaluations possibles, mais sa blessure le tiendra écarté des terrain jusqu’au mois de janvier » a déclaré en conférence de presse Stefano Pioli.

« Pogba ? Ce serait fou de prendre des risques »