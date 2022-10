Foot - Équipe de France

Équipe de France : Benzema, inquiétude en vue de la Coupe du Monde ?

Publié le 21 octobre 2022 à 15h10

Sacré Ballon d’Or lundi dernier, Karim Benzema est sur un petit nuage après avoir réalisé l’un de ses derniers objectifs en tant que footballeur, mais il lui reste un rêve, et pas des moindres, celui de soulever la Coupe du monde avec les Bleus. Avec son nouveau statut, l’attaquant de 34 ans sera forcément très attendu au Qatar, mais son état physique a de quoi susciter quelques inquiétudes.

Auteur de 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches disputés la saison dernière avec le Real Madrid, Karim Benzema a logiquement reçu le Ballon d’Or des mains de Zinedine Zidane lundi dernier au Théâtre du Chatelet à Paris. Une énorme satisfaction pour l’attaquant de 34 ans, réalisant l’un de ses rêves d’enfant. « Ça a été ma meilleure saison car au final j'ai le Ballon d'Or. J'en rêvais depuis petit. Ça a été la meilleure saison de ma vie , a confié Benzema, interrogé par les médias du Real Madrid. J'ai réalisé les trois rêves que j'avais dans ma vie : acheter une maison à ma mère, signer au Real Madrid car c'est le meilleur club du monde et le troisième est le Ballon d'Or. Je suis très fier de mon travail. »

Benzema rêve du Mondial

Cependant, Karim Benzema cultive un autre rêve, celui de soulever la Coupe du Monde avec les Bleus , lui qui a été privé de l’équipe de France durant près de six années et donc du sacre en 2018. « Les promesses à ma mère ont été tenues, c’est pour ça que je suis très fier , a indiqué le nouveau Ballon d’Or après la cérémonie J’ai toujours de l'ambition, j’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. Ce sont des choses qui restent. C’est un objectif : aller au Mondial et tout faire pour le gagner . » Avec ce nouveau statut, Karim Benzema sera forcément attendu au Qatar. Reste à voir toutefois s’il parviendra à afficher son meilleur niveau, voire à tenir sa place.

Les pépins physiques se multiplient pour Benzema