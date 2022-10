Foot - Equipe de France

Equipe de France : Avant la Coupe du monde, Deschamps reçoit une nouvelle candidature

Publié le 17 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

De retour dans le onze de départ de l'OL, Moussa Dembélé s'est confié sur sa situation et reconnaît notamment qu'il n'écarte pas l'idée de disputer la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. Et pourtant, l'attaquant formé au PSG n'a jamais été convoqué en Bleus.

Dans environ trois semaines, le 9 novembre, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qu'il sélectionne pour la Coupe du monde. Dans le secteur offensif, plusieurs joueurs semblent bien partis pour faire le voyage au Qatar à l'image de Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Christopher Nkunku. Et pourtant, Moussa Dembélé se verrait bien créer la surprise.

Dembélé se voit bien à la Coupe du monde...

Au micro de Téléfoot , Moussa Dembélé s'est confié sur le fait qu'il n'ait jamais été sélectionné en équipe de France : « Un manque peut-être. Après, on ne sait jamais... tout peut arriver. Si je n'y suis pas, c'est que je dois encore travailler tout simplement, marquer, gagner et prendre des points, ce qui est le plus important aujourd'hui . » Néanmoins, cela n'empêche pas Moussa Dembélé d'être toujours ambitieux en vue de la Coupe du monde : « Il faut se donner le droit d'espérer (...) et ça passe par des performances en club tout simplement ».

... et s'imagine en pivot