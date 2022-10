Foot - Equipe de France

Équipe de France : Une incroyable surprise de Deschamps dans les 23 du Qatar ?

Publié le 11 octobre 2022 à 20h10

Axel Cornic

Absent depuis 2019 à cause de multiples pépins physiques, Samuel Umtiti pourrait bien être le grand gagnant de la liste de Didier Deschamps. A Lecce, club où il est prêté par le FC Barcelone depuis le début de la saison, on assure que le défenseur central figurerait dans une sorte de pré-liste de joueurs convoqués à la Coupe du monde au Qatar.

Héros du Mondial 2018 avec notamment son but en demi-finale face à la Belgique (1-0), Samuel Umtiti traverse depuis une période extrêmement compliquée. La saison dernière il n’a joué qu’un seul match avec le FC Barcelone et cet été, il a été poussé vers la sortie et a ainsi été prêté à Lecce, modeste club de Serie A.

Deschamps a appelé Umtiti après son premier match de Serie A

Face à l’AS Roma de José Mourinho (2-1), il a disputé les premières minutes de la saison... et ça pourrait bien lui porter chance ! Le directeur technique de Lecce a en effet révélé que Samuel Umtiti aurait été contacté par Didier Deschamps en vue de la Coup du monde au Qatar. Une véritable surprise, puisque le défenseur central n’a plus porté le maillot bleu depuis le 8 juin 2019 et une défaite face à la Turquie (2-0).

« Umtiti a été alerté par le sélectionneur de la France, en vue de la Coupe du monde imminente »

« Oui, il a été alerté par le sélectionneur de la France, en vue de la Coupe du monde imminente » a expliqué Pantaleo Corvino, d’après des propos rapportés par Sky Sport Italia . « Umtiti n’a que 29 ans, il peut encore donner beaucoup au football et apporter son aura dans le vestiaire. Nous avons étudié son profil et on s’est rendu compte que c’est justement le renfort que l’on recherchait cet été ».

