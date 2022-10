Équipe de France

Qatar 2022 - Équipe de France : Combien et qui va jouer les latéraux dans le groupe France ?

Publié le 10 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel, Didier Deschamps communiquera sa liste des joueurs convoqués pour le Mondial le 9 novembre prochain sur le JT de TF1. Mais à moins d'un mois de l'annonce, on ne sait pas encore qui sera du voyage au Qatar. Aux postes de latéraux, la situation est très indécise et pose question.

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps mettra fin à la question qui tourmente les fans de l'Equipe de France en dévoilant sa liste. Qui prendre ? Qui ne pas appeler ? Ce sont les questions que se posent actuellement le sélectionneur des Bleus notamment aux postes de latéraux gauches et droits qui jouent un rôle primordial dans le système de jeu de DD . Les premières tendances se font ressentir.

Équipe de France : Avant la Coupe du monde, voilà l’incroyable dilemme de Deschamps https://t.co/rtE4yb0sfq pic.twitter.com/JSxecjINut — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

La bagarre à gauche

Sur le côté gauche de la défense à trois de Didier Deschamps, Théo Hernandez s'est imposé comme le titulaire indiscutable au poste. Percutant, rapide, offensif et très puissant, il a toujours été très bon depuis que son sélectionneur fait appel à lui. Sauf blessure de dernière minute, il sera au Qatar. Or, le nom de son remplaçant est encore loin d'être connu. Adrien Truffert a bénéficié d'un concours de circonstances pour être convoqué lors du dernier rassemblement et sa méconnaissance du haut niveau devrait le condamner. Il reste donc Ferland Mendy et Lucas Digne. Le premier a un profil plus défensif que le second qui apporte beaucoup de danger. De plus, Lucas Digne connaît mieux le groupe France que Mendy. Comme pour Théo Hernandez, les deux latéraux sont très fragiles et sont souvent sujets à des blessures. Il faut également souligner que Didier Deschamps peut utiliser Lucas Hernandez, le frère de Théo, sur le côté gauche en plus de son rôle axial, et ainsi libérer une place en charnière centrale.

Qui s'occupera du côté droit ?

Sur le côté droit, Didier Deschamps a moins de garanties. Si Benjamin Pavard apparaît comme le titulaire indiscutable, la hiérarchie pourrait être bousculée. En effet, Didier Deschamps peut aussi le faire évoluer dans l'axe. Ainsi, une place se libérerait à droite. Autre coéquipier de l'axe, Jules Koundé est également utilisé comme piston droit par le sélectionneur bien que ça ne soit pas son poste de prédilection. Le seul véritable spécialiste du poste dans le vivier français est Jonathan Clauss. Il réalise un excellent début de saison avec l'OM mais tarde encore à prouver en équipe de France. Autrement, et c'est encore plus étonnant, Deschamps peut faire appel à Kinglsey Coman pour occuper ce rôle. Le joueur du Bayern avait été très bon pour ses débuts à ce poste et pourrait ainsi libérer une place dans un secteur offensif déjà bien rempli. Grand danger pour Koundé et Clauss.