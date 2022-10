Foot - Équipe de France

Équipe de France : Avant la Coupe du monde, voilà l’incroyable dilemme de Deschamps

Publié le 8 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Alors que l'Equipe de France débutera son mondial au Qatar le 22 novembre face à l'Australie, le flou règne sur la participation de Paul Pogba. En plus de sa blessure, il est plongé dans une retentissante affaire judiciaire qui pourrait pousser Didier Deschamps à ne pas lui faire appel. Le sélectionneur est face à un énorme dilemme.

La Coupe du monde au Qatar débutera dans un peu moins de deux mois pour les Bleus de Didier Deschamps. Mais à la différence de 2018, Paul Pogba pourrait ne pas être appelé. Indispensable dans le système des tricolores et véritable taulier du vestiaire, il a été opéré de sa blessure au genou et il semble peu probable qu'il soit remis à temps pour le 22 novembre, jour du premier match des Bleus . Si un miracle interviendrait, il plongerait Deschamps dans un incroyable dilemme car Paul Pogba est impliqué dans une affaire judiciaire depuis les accusations de son frère Mathias à son encontre.

La blessure de Pogba

Blessé au ménisque, Paul Pogba ne voulait pas se faire opérer afin de ne pas compromettre sa participation au Mondial. Or, la Juventus en a décidé autrement et l'international tricolore est passé sur la table d'opération. Son coach Max Allegri n'avait pas été rassurant à son sujet en indiquant qu'il ne comptait pas le revoir sur les terrains avant janvier. De son côté, Didier Deschamps ne le convoquera pas s'il n'a pas de rythme dans les jambes : « Pour un tournoi final, je n’ai jamais pris un joueur s’il n’était pas totalement rétabli. Paul a suffisamment de respect pour lui-même, ce n’est pas un GO. Il ne compte pas venir pour amuser la galerie. Si c’est venir pour venir, il ne viendra pas . »

Son affaire judiciaire