Équipe de France : Deschamps a un nouveau problème avec Pogba

Publié le 7 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

En plus d'être blessé au genou, Paul Pogba est plongé dans une affaire judiciaire sans précédent après les révélations de son frère à son encontre. Cela pose un énorme casse-tête à Didier Deschamps qui se retrouve démuni de l'une de ses pièces les plus indispensables de son équipe au vu des deux derniers matchs des Bleus.

Paul Pogba ne s'attendait sans doute pas à vivre un début de saison aussi compliqué. Très vite blessé avec la Juventus qu'il a rejoint cet été, son frère a enfoncer le couteau dans la plaie avec plusieurs accusations contre le milieu de terrain tricolore. De fait, Pogba est encore éloigné des terrains et à moins de deux mois de la Coupe du Monde, Didier Deschamps est confronté à un nouveau problème. En effet, le milieu des Bleus est en grande difficulté lorsque la Pioche n'est pas là.

Le milieu tricolore souffre sans Pogba

Lors des deux dernières sorties de l'Equipe de France, les milieux appelés par Deschamps n'ont pas su se montrer à la hauteur. Outre la confirmation Aurélien Tchouaméni et le surprenant Youssouf Fofana, l'entrejeu tricolore a sombré notamment contre le Danemark. Le sélectionneur ne peut s'en prendre qu'à lui même : Eduardo Camavinga est le seul à avoir eu sa chance, là où Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout sont restés sur le banc. Et quand on regarde le vivier français, peu de milieux de terrain ont le panel technique de Pogba. Le joueur de la Juve a la force de renverser le jeu et de percuter grâce à sa technique tandis que le profil des autres internationaux est beaucoup plus défensif. Un problème de plus donc pour Deschamps qui avait assuré qu'il ne prendrait pas de risque avec son joueur.

