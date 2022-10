Foot - Équipe de France

Équipe de France : Encore un coup dur pour Deschamps, grosse frayeur avant le Mondial

Publié le 6 octobre 2022 à 11h10

Bernard Colas

Buteur avec Chelsea contre l’AC Milan (3-0) ce mercredi, Wesley Fofana est passé du rire aux larmes en quittant le terrain sur blessure quelques minutes plus tard. Le défenseur français est touché au genou droit, de quoi susciter l’inquiétude de son club, mais également du staff de Didier Deschamps à quelques semaines de la Coupe du monde.

Recruté par Chelsea lors du dernier mercato estival, Wesley Fofana pensait vivre une soirée de rêve ce mercredi en inscrivant son premier but avec sa nouvelle équipe contre l’AC Milan (3-0) en Ligue des champions. Mais quelques minutes après, le défenseur français a dû quitter le terrain, en larmes, en raison d’une blessure au genou droit.

« Nous sommes inquiets »

Une blessure qui inquiète, alors que Fofana a quitté Stamford Bridge avec des béquilles. « Nous ne savons pas encore la gravité, c'est la seule chose décevante de la soirée. Nous devons attendre un scanner et croiser les doigts. Je ne voudrais pas spéculer là-dessus maintenant, mais nous sommes inquiets et nous devons juste attendre jusqu'à jeudi, lui faire passer un scanner et espérer le meilleur , a reconnu Graham Potter, entraîneur de Chelsea. Ces choses arrivent. C'est un jeune homme, c'est un homme fort, nous allons l'aider et le soutenir. »

Wesley Fofana a quitté le stade en béquille 🤕(📸 : @NizaarKinsella) pic.twitter.com/uV9ZYICheU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 5, 2022

Fofana est candidat pour le Mondial