France : Nouveau coup dur, le cauchemar continue pour Deschamps

Publié le 3 octobre 2022 à 00h00 par Jules Kutos-Bertin

Après un rassemblement compliqué conclu par une défaite contre le Danemark, les Bleus se retrouveront en novembre pour la Coupe du Monde au Qatar. A moins de deux mois de l’échéance, la cascade de blessures continue pour l'équipe de France. Ce dimanche, c’est Raphaël Varane qui a dû quitter ses partenaires lors du derby de Manchester, suite à un choc à la cheville.

Dans moins de deux mois, l’équipe de France débarquera au Qatar avec pour objectif de défendre son titre de champion du monde. Après un dernier rassemblement mitigé, conclu par une défaite contre le Danemark (2-0), les Bleus se retrouveront à une semaine de la Coupe du Monde. Au-delà des problèmes extra-sportifs, Didier Deschamps va également devoir gérer la cascade de blessures.

« J'ose espérer que dans deux mois, la situation soit bien meilleure »

« L'enchaînement des matchs avec beaucoup d'intensité, ça sollicite plus les organismes et il y a des risques un peu plus importants. Tout est raccourci. Evidemment, là on est touchés plus que d'habitude, mais le nombre de blessures, sur les dernières années, va toujours en augmentant. J'ose espérer que dans deux mois, la situation soit bien meilleure pour l'ensemble des joueur s », espérait Didier Deschamps. Mais pour le moment, rien ne s’arrange pour le sélectionneur des Bleus .

Ten Hag : "Je ne pense pas qu'il [Varane] aurait continué [si le score avait été plus serré]. Lorsque vous êtes menés 4-0, vous ne voulez pas prendre le risque d'aggraver la blessure, mais il ne pouvait pas continuer." #MUFC pic.twitter.com/7rnV60hi3I — Manchester United (@MUnitedFR) October 2, 2022

Raphaël Varane a rechuté

Blessé depuis le match contre Brest, Presnel Kimpembe ne devrait pas revenir avant le mois de novembre. Autre situation compliquée, celle de Paul Pogba, opéré il y a un petit mois, qui n’a toujours pas repris la course. Enfin, ce dimanche, c’est Raphaël Varane qui a rechuté. Lors du choc opposant Manchester United à Manchester City, l’international français est sorti sur blessure en première mi-temps, après un choc sur sa cheville. Didier Deschamps n’a plus qu’à espérer que ce nouveau pépin physique ne soit pas trop grave, sous peine de devoir remodeler sa défense d’ici la Coupe du Monde.