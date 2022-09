Foot - Equipe de France

France : Avant la Coupe du Monde, Pogba interpelle Deschamps

Publié le 29 septembre 2022 à 16h00 par Amadou Diawara

Blessé sérieusement à un genou, Paul Pogba a dû passer par la case opération. Très incertain pour la Coupe du Monde, l'international français a tenu à faire passer un énorme message à Didier Deschamps. En effet, la star de la Juventus a confié qu'elle voulait aider son équipe nationale encore plusieurs années.

Opéré du genou en raison d'une grave blessure, Paul Pogba pourrait ne pas être à remis à temps pour la Coupe du Monde au Qatar. Conscient de la situation, le champion du monde français a tenu à faire passer un gros message à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus .

«Un beau groupe s'est formé, avec une grande mentalité»

« La particularité de la France, c'est que chaque année, il y a des joueurs qui peuvent déjà jouer dans l'équipe première à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans. Il y a une énorme quantité de talents, qui sont ensuite formés en mettant l'accent sur le développement des jeunes et en tirant le meilleur parti. Je pense que c'est la raison pour laquelle la France, ces dernières années, est toujours une équipe potentiellement très forte » , a jugé Paul Pogba lors d'un entretien accordé à GQ Italia .

«Le choix de l'entraîneur devient plus difficile»

Dans la foulée, Paul Pogba est allé plus loin, mettant en lumière le fait que les choix de Didier Deschamps deviennent de plus en plus difficile. « Chaque année, des jeunes arrivent et sont prêts à s'intégrer dans le groupe des champions du monde. Quand on regarde la liste des joueurs appelés à représenter la France lors des différents matchs, on se dit que deux ou trois équipes de haut niveau pourraient être formées. C'est une bonne chose, mais c'est aussi difficile parce que le choix de l'entraîneur devient plus difficile. Il y a de la concurrence, mais malgré cela, un beau groupe s'est formé, avec une grande mentalité » , a ajouté la Pioche , avant d'interpeller Didier Deschamps.

«Aider mon équipe nationale est mon véritable objectif»