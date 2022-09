Foot - Équipe de France

Coupe du monde 2022 : Ce qu’il faut retenir de ces deux matches

Publié le 27 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

L'Equipe de France a renoué avec la victoire face à l'Autriche mais a totalement sombré face au Danemark. Alternants le bon et le moins bon, les Bleus n'ont pas rassuré et ont confirmé les doutes qui planaient sur eux. A deux mois de la Coupe du monde au Qatar, voici ce qu'il faut retenir des deux dernières sorties tricolores.

Didier Deschamps a bricolé pour ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Une avalanche de blessures a frappé les internationaux français, avec 15 joueurs absents au total pour la deuxième rencontre face au Danemark. Rassurants face à l'Autriche, les Bleus ont coulé lors de leur dernière rencontre.

Danemark/France : Les notes des Bleus https://t.co/rNP1R8pBNW pic.twitter.com/P67g35ecx5 — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Un beau visage face à l'Autriche

L'Equipe de France avait à cœur de se racheter devant ses supporters au Stade de France. Après avoir maitrisé la première période, les Bleus ont entamé la seconde de la meilleure des manières. Kylian Mbappé a dynamité la rencontre en ouvrant le score, suivi par Olivier Giroud quelques minutes plus tard. Les champions du monde en titre ont montré un très beau visage que l'on avait plus vu depuis bien longtemps. Les petits nouveaux comme Benoit Badiashile et Youssouf Fofana ont été brillant, tout comme le revenant Giroud qui a une nouvelle fois démontré qu'il était indispensable. Néanmoins, les Bleus n'ont pas confirmé leurs bonnes impressions.

La grimace contre le Danemark

Le match face au Danemark - que le France affrontera dans sa poule à la Coupe du monde - était la dernière répétition des hommes de Deschamps avant le Qatar. Or, ils se sont pris les pieds dans le tapis malgré une bonne première demi-heure. Bousculés pendant l'heure suivante, les Bleus ont chuté sur le score de 2 à 0. La prestation des partenaires de Kylian Mbappé inquiète énormément à deux mois de la défense du titre mondial.

Les principaux enseignements