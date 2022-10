Foot - Équipe de France

Équipe de France : Karim Benzema déjà menacé pour le Qatar ?

Publié le 6 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

En grande forme lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Olivier Giroud a donc envoyé un message fort avant la liste des 23 qui sera communiquée pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Et le buteur du Milan AC estime y avoir sa place, ce qui pourrait donner du fil à retordre à un certain Karim Benzema.

Très longtemps indiscutable à la pointe de l’attaque de l’équipe de France malgré son faible temps de jeu en club, que ce soit avec Arsenal ou avec Chelsea, Olivier Giroud (36 ans) subit de plein fouet le retour de Karim Benzema en équipe de France depuis un an et demi. Juste avant l’Euro, en mai 2021, Didier Deschamps avait décidé de rappeler le buteur du Real Madrid après six ans de brouille, ce qui a donc poussé petit à petit Giroud vers la sortie. Mais le buteur du Milan AC n’a pas dit son dernier mot.

« J’ai démontré ce qu’il fallait démontrer »

Interrogé mercredi dans les colonnes de L’EQUIPE, Olivier Giroud affiche des ambitions XXL et estime avoir sa chance dans les 23 de l’équipe de France qui feront le déplacement au Qatar cet hiver pour la Coupe du Monde : « Mon pourcentage de chances d’y être ? Je n’ai pas de pourcentage à donner. J’ai démontré ce qu’il fallait démontrer. J’ai fait le maximum pour y être. J’ai mis toutes les chances de mon côté (…) Je me sens comme un ancien qui peut encore apporter. J’espère être aussi un grand frère qui a toujours envie de transmettre et de faire partager son vécu aux plus jeunes. C’est ce que je fais également au Milan AC », assure Giroud.

Benzema est prévenu

Karim Benzema, qui a raté le dernier déplacement de l’équipe de France en raison d’une blessure, n’a donc pu que constater à distance l’efficacité d’Oliver Giroud qui reste redoutable avec les Bleus, et qui n’est plus qu’à deux longueurs du record historique de buts en sélection, détenu par Thierry Henry (51). Reste à savoir si le numéro 9 du Real Madrid sera menacé ou non pour sa place de titulaire au Mondial…