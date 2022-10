Foot - Équipe de France

Équipe de France : Nouveau coup dur annoncé avant le Mondial, Deschamps reçoit une réponse

Victime d'une déchirure musculaire aux adducteurs de la cuisse gauche en septembre, Lucas Hernandez pourrait rater encore plusieurs semaines de compétition selon la presse allemande, alors que la Coupe du monde approche. Une information démentie par l’entourage du défenseur du Bayern Munich, qui se montre confiant concernant son retour.

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps a dû composer son groupe en tenant compte d’une multitude de blessées, de quoi susciter l’inquiétude à l’approche de la Coupe du monde. Lucas Hernandez faisait partie des joueurs indisponibles, le défenseur du Bayern Munich ayant été victime d'une déchirure musculaire aux adducteurs de la cuisse gauche le 13 septembre lors du choc face au FC Barcelone en Ligue des champions (2-0). Alors que son absence était estimée entre quatre et six semaines, la presse allemande a lâché une révélation inquiétude sur le sujet.

Ce vendredi, Sport1 a en effet indiqué que la blessure de Lucas Hernandez s’était aggravée, obligeant le joueur de 26 ans à repousser son retour à la mi-novembre. Une nouvelle forcément inquiétante alors que le Mondial au Qatar démarre le 20 novembre, avec une première rencontre le 22 novembre pour les Bleus face à l’Australie. Néanmoins, l’entourage du défenseur tricolore se montre beaucoup plus optimiste.



Frank Hocquemiller, representative of Lucas Hernández, responds to the latest news about his client's injury: "Lucas will resume running on Monday and will play for Bayern again before the end of this month" [@RMCsport] pic.twitter.com/9i1w5VSGYe