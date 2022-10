Foot - Equipe de France

Qatar 2022 : Cauchemar en équipe de France, il veut en profiter

Publié le 8 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Devenu titulaire dans le cœur du jeu du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné ne manque pas d'afficher ses ambitions, notamment en vue de la Coupe du monde. L'ancien joueur de Toulouse rêve de disputer le Mondial et ainsi de profiter de l'hécatombe qui frappe les Bleus.

Dans un mois et demi, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qui disputeront la prochaine Coupe du monde. Une liste très attendue, notamment à cause des nombreuses incertitudes liées aux blessures qui frappent l'effectif tricolore. Et le milieu de terrain n'échappe à ces doutes puisque Paul Pogba et N'Golo Kanté sont très incertains. Et si Aurélien Tchouaméni s'est imposé comme une valeur sure, derrière, les places seront chères. Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot ou encore Mattéo Guendouzi partent avec une longueur d'avance, mais une surprise n'est pas exclure.

Équipe de France : Deschamps a un nouveau problème avec Pogba https://t.co/LcFaK7MfIL pic.twitter.com/HvMMiG3RDS — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Manu Koné affiche ses ambitions

Et elle pourrait venir de Manu Koné qui s'est imposé au Borussia Mönchengladbach, club qu'il a rejoint en janvier 2021 en provenance de Toulouse. « J’ai rejoint un nouveau championnat, j’ai su m’imposer dans une très bonne équipe, dès ma première saison. J’ai su élever mon niveau de jeu sur différents points, que ce soit tactique ou physique. J’ai progressé à la récupération du ballon », assure le milieu de terrain dans les colonnes de Onze Mondial , avant d'afficher ses ambitions pour la Coupe du Monde.

«La Coupe du Monde est dans un petit coin de ma tête»