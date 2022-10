Foot - Équipe de France

Équipe de France : Mbappé, Benzema… Giroud interpelle encore Deschamps pour la Coupe du Monde

Publié le 10 octobre 2022 à 21h00

Bernard Colas

À un peu plus d’un mois du début de la Coupe du Monde, Olivier Giroud n’est pas assuré de rejoindre le Qatar avec l’équipe de France. Présent lors du dernier rassemblement pour pallier l’absence sur blessure de Karim Benzema, l’attaquant de l’AC Milan a lancé un nouvel appel du pied à Didier Deschamps ce lundi.

Olivier Giroud a sans doute marqué des points lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. S’il n’a pas été en réussite au Danemark (2-0), à l’image de l’ensemble des joueurs tricolores ce soir-là, l’international français a en revanche été convaincant face à l’Autriche (2-0) en ayant notamment été l’auteur d’un but. Suffisant pour inciter Didier Deschamps à l’appeler pour la prochaine Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre) ? Cela est moins sûr. Olivier Giroud faisait partie du groupe en raison de l’absence sur blessure de Karim Benzema et jusqu’à maintenant, le sélectionneur des Bleus s’est montré très énigmatique au sujet de l’attaquant de l’AC Milan.

« Ce serait génial de jouer une troisième Coupe du monde »

De son côté, Olivier Giroud ne perd pas espoir et espère être de la partie au Qatar. « Ce serait génial de jouer une troisième Coupe du monde, après c’est un petit bonus de pouvoir rattraper Titi (Henry), mais j’ai avant tout beaucoup d’espoir pour cette coupe du monde. J’espère que la France fera un beau tournoi et qu’on gardera notre titre. Et oui, j’espère qu’on se retrouvera là-bas », a confié sur beIN SPORTS le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (49), à deux unités de Thierry Henry (51).

« Je suis à la disposition du coach, à fond derrière l’équipe quel que soit le rôle qu’il me donnera »

Alors que Didier Deschamps peut compter sur d’autres attaquants, à l’instar de Karim Benzema et Kylian Mbappé, Olivier Giroud ajoute qu’il est prêt à se plier au rôle que lui confiera le sélectionneur tricolore. « J’ai déjà répondu à cette question. Je me concentre sur le terrain, faire ce que j’ai à faire de mieux pour être compétitif et aider l’équipe, le Milan. On a fermé la parenthèse équipe de France. On se reverra je l’espère en novembre au Qatar. J’ai déjà répondu à cette question, je suis à la disposition du coach, à fond derrière l’équipe quel que soit le rôle qu’il me donnera . »

« Le coach sait ce qu’il en est et il a la chance aussi d’avoir plusieurs attaquants avec des qualités différentes »