Équipe de France : Menacé par Zidane, Deschamps lâche une réponse énigmatique pour son avenir

Publié le 9 octobre 2022 à 15h00

Bernard Colas

Alors que son contrat court jusqu’à la fin de l’année, Didier Deschamps a assisté ce dimanche au tirage au sort des qualifications à l'Euro 2024 ayant eu lieu à Francfort. L’occasion pour le sélectionneur de se prononcer sur son avenir à la tête des Bleus, alors que ZInedine Zidane a déjà posé sa candidature pour le poste.

Le 20 novembre prochain, la Coupe du monde ouvrira ses portes au Qatar. Les Bleus tenteront ainsi d’aller chercher une troisième étoile après le sacre en Russie il y a cinq ans, alors que cette compétition pourrait être la dernière pour Didier Deschamps. Le contrat du sélectionneur tricolore court en effet jusqu’à la fin de l’année, et le mystère reste entier concernant son avenir, alors que Zinedine Zidane, libre de tout contrat, a déjà fait savoir qu’il était intéressé par le poste.



Équipe de France : Avant la Coupe du monde, voilà l’incroyable dilemme de Deschamps https://t.co/rtE4yb0sfq pic.twitter.com/JSxecjINut — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Les Bleus sont fixés pour les qualifications à l'Euro 2024

Ce dimanche, Didier Deschamps assistait ainsi à Francfort au tirage au sort des qualifications à l'Euro 2024 sans savoir s’il serait encore là pour les matches des Bleus . Ces derniers affronteront les Pays-Bas, l’Irlande, la Grèce et Gibraltar entre le 23 mars et 21 novembre prochains. « Un tirage ça peut toujours être mieux, ça peut être pire, il faudra gagner et être meilleurs que nos adversaires, comme d’habitude. Est-ce que c'est plus facile de se qualifier dans un groupe de cinq ou un groupe de six ? Je ne sais pas, chacun amènera la réponse, sachant que les deux premiers seront qualifiés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On aura deux matches de moins et donc deux matchs amicaux à prévoir dans les dix matches de la saison prochaine », a indiqué Didier Deschamps au micro de la chaîne L’Equipe , dans des propos relayés par RMC , avant d’être relancé sur sa situation personnelle.

« Mon énergie est focalisée sur ce qui nous attend dans deux mois »