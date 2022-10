Foot - Équipe de France

Qatar 2022 - Équipe de France : Quels défenseurs centraux va sélectionner Deschamps ?

Publié le 15 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Dans un peu moins d'un mois, Didier Deschamps communiquera publiquement sa liste pour la Coupe du monde au Qatar. Plusieurs doutes subsistent à toutes les lignes notamment en défense. Entre les blessures et les méformes inattendues, Didier Deschamps va devoir se creuser la tête pour choisir ses défenseurs centraux afin de défendre le titre.

L'Equipe de France entamera sa campagne en Coupe du monde face à l'Australie le 22 novembre prochain. Or, on ne sait pas encore qui fera partie du voyage et qui occupera la défense axiale de l'équipe de Didier Deschamps. Plusieurs joueurs partent comme les grands favoris mais il pourrait cependant y avoir quelques surprises.

Équipe de France : Coup de tonnerre pour Deschamps avant le Qatar https://t.co/ZY2r7WAPFy pic.twitter.com/9RrYpZcIDQ — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Les favoris de la liste

Depuis l'EURO, Didier Deschamps opte pour un système de jeu à trois défenseurs centraux. Au Qatar, il devrait également utiliser cette composition et ainsi disposer de profils polyvalents afin de prévoir d'éventuelles blessures. Des tauliers paraissent indéboulonnables et, sauf catastrophe de dernière minute, seront du voyage. Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Raphael Varane et Benjamin Pavard - que son sélectionneur peut utiliser aussi bien à droite que dans l'axe -, sont les grands favoris. Mais il reste de la place et certains Bleus ont émergé récemment.

La grosse concurrence dans l'axe

En plus des 4 joueurs cités, Deschamps devra composer avec d'autres profils défensifs et il ne manque pas de choix. William Saliba et Jules Koundé partent avec une avance confortable dans l'esprit du sélectionneur. En effet, Dayot Upamecano a été très décevant avec les Bleus et Ibrahima Konaté se blesse bien trop souvent pour avoir un rythme convenable qui lui permettrait d'être appelé. Attention tout de même au Monégasque Benoit Badiashile qui a surnagé lors du dernier rassemblement et qui pourrait bien chiper le dernier billet pour le Qatar.

Des surprises à prévoir ?

Pour ce qui est des surprises, elle pourrait provenir de Lecce et du héros du match contre la Belgique en 2018. En effet, Samuel Umtiti serait toujours surveillé par le staff de Deschamps qui pourrait faire appel à lui s'il parvient à enchainer d'ici début novembre. Des jeunes comme Wesley Fofana ou Pierre Kalulu, tous deux encore jamais sélectionnés chez les A, sont également dans les radars mais leur inexpérience pourrait leur coûter leur place dans l'avion.