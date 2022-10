Foot - PSG

Vers un miracle pour Pogba, le PSG peut s’inquiéter

Publié le 20 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Récent opéré, Paul Pogba pourrait revenir plus rapidement que prévu. En effet, l'international français aurait repris l'entraînement et ferait même une partie des séances collectives. Une excellente nouvelle à l'approche de la Coupe du monde, mais également pour la Juventus. Paul Pogba pourrait effectivement être présent contre le PSG.

Libre de tout contrat, Paul Pogba a fait son retour à la Juventus cet été. Néanmoins, jusque-là, il a très peu joué à cause d'une blessure qui l'a finalement poussé à se faire opérer. Un choix important qui pourrait le priver de la Coupe du monde au Qatar en fin d'année. Mais les dernières nouvelles semblent pourtant encourageantes.

Equipe de France : Pogba de retour, Deschamps lui met la pression avant la Coupe du Monde https://t.co/AypYI1VpBw pic.twitter.com/QpPgDy0UpL — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

Vers un retour anticipé de Pogba ?

En effet, en Italie, on insiste sur la possibilité que Paul Pogba pourrait revenir plus tôt que prévu. Et pour cause, l'international français participe déjà à certaines séances collectifs ce qui laisse penser à un retour anticipé. La Juventus espère pouvoir compter sur son milieu de terrain dès le 25 octobre contre Benfica.

Pogba présent au Mondial... et contre le PSG ?

Autrement dit, Paul Pogba pourrait redevenir sélectionnable pour la Coupe du monde. Didier Deschamps dévoilera sa liste le 9 novembre. Autre match important auquel le Français pourrait participer : la réception du PSG en Ligue des champions le 2 novembre.