Transferts - PSG : Les coulisses du mercato de Neymar révélées

Publié le 25 octobre 2022 à 19h00

Thibault Morlain

Le marché des transferts aura été mouvementé pour Neymar. En effet, si le Brésilien est toujours au PSG, ce n'est pourtant pas ce qui était prévu. Le Qatar souhaitait se séparer du numéro 10 parisien. En vain. Aujourd'hui, Neymar fait finalement le bonheur du PSG où il rayonne dans le schéma de Christophe Galtier. Et voilà que de nouvelles précisions ont été données sur le mercato de l'ancien Barcelonais.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, Neymar a vu son nom revenir au coeur de nombreuses rumeurs lors du dernier mercato. En effet, le Brésilien n'était plus forcément en odeur de sainteté auprès des dirigeants qataris qui auraient tenté de s'en séparer. Il avait alors été expliqué que Neymar avait été proposé à Manchester City. De même, récemment, il était annoncé que le joueur du PSG avait refusé Newcastle et que Chelsea n'avait pas réussi à trouver les arguments nécessaires, notamment d'un point de vue financier, pour finaliser l'opération.

Neymar retenu par Campos

Au terme du mercato estival, Neymar est donc resté au PSG. Et ce mardi, TMW en a dit plus sur ce qui se serait réellement passé avec le Brésilien durant l'intersaison. Dans un premier temps, le média transalpin assure qu'initialement, Luis Campos, arrivé à la tête du sportif à la place de Leonardo, avait demandé à Neymar de rester au PSG. En effet, le remplaçant de Leonardo souhaitait conserver la MNM avec Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Les raisons d'un transfert avorté

Toutefois, comme le développe le média transalpin, Neymar aurait senti au cours de ses discussions avec la direction du PSG qu'il n'était plus forcément désiré, qu'il n'était indispensable, ni intransférable. Un départ semblait alors se profiler pour Neymar. Un problème s'est alors toutefois présenté : l'absence de prétendants. En effet, le numéro 10 du PSG n'aurait eu d'autre choix que de rester