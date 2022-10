Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar au Real Madrid, la prédiction est lâchée

Publié le 25 octobre 2022 à 11h00

Thibault Morlain

Annoncé proche d'un transfert durant le dernier mercato, n'entrant plus dans les plans du Qatar, Neymar n'a finalement pas quitté le PSG. Brillant avec le club de la capitale, où il est sous contrat jusqu'en 2027 , le Brésilien voit toutefois son avenir continuer de faire énormément parler. D'ailleurs, à propos de Neymar, Zé Roberto, ancien international brésilien, a lâché une grande annonce.

Aujourd'hui, il n'était pas vraiment prévu que Neymar soit un joueur du PSG. En effet, bien que le Brésilien a vu son contrat s'allonger jusqu'en 2027 lors du dernier mercato estival, le Qatar espérait s'en séparer. Kylian Mbappé aurait d'ailleurs bien aimé voir ce transfert de Neymar être acté. Cela ne s'est finalement pas passé comme prévu et le numéro 10 du PSG est toujours là. Pour autant, son transfert pourrait bien n'être que partie remise...

« Je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir »

Ce mardi, à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe , Zé Roberto, ancien international brésilien, s'est confié sur le retour en forme de Neymar au PSG. Evoquant également l'avenir du numéro 10 parisien, il a assuré : « Ça ne peut pas durer. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été accepté à 100 % par ses supporters. Mais c'est de sa faute. C'est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J'en suis presque sûr ».

