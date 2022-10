Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée dans ce dossier XXL de Campos

Publié le 25 octobre 2022 à 23h30

Comme annoncé par le10sport.com, le PSG suit toujours la situation de Milan Skriniar, lié à l'Inter jusqu'en juin prochain. A la recherche d'un défenseur central, le club parisien pourrait prochainement passer à l'action dans ce dossier. Mais l'Inter aimerait bien lui couper l'herbe sous le pied en offrant un contrat XXL, que le joueur ne pourra refuser.

Qui sera le renfort tant désiré par Luis Campos en défense centrale, après l'échec connu lors du mercato estival ? Selon les informations de L'Equipe , le PSG aurait activé la piste menant à Pau Torres (Villarreal). Ce dernier dispose dans son contrat d'une clause libératoire fixée à 50M€. Mais l'international espagnol ne serait pas la priorité du dirigeant parisien.

Le PSG cible toujours Skriniar

Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité, le PSG cible toujours Milan Skriniar, lié à l'Inter jusqu'en juin prochain. Cet intérêt est confirmé par L'Equipe ce mardi. Un départ du défenseur slovaque cet hiver n'est pas exclu en cas d'élimination du club italien dès la phase de groupe de la Ligue des champions, mais aussi en cas d'échec dans les négociations. En effet, la formation transalpine espère prolonger son contrat avant la Coupe du monde en lui proposant un gros salaire avant d'éviter un départ libre à l'issue de la saison.

