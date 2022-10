Foot - PSG

PSG : Kimpembe prépare du lourd pour la Coupe du Monde

Publié le 28 octobre 2022 à 13h10



Blessé depuis le mois de septembre, Presnel Kimpembe a fait son retour à la compétition lors du dernier match du PSG. Une bonne nouvelle pour le joueur à quelques jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Après avoir été sacré Champion du Monde en 2018 dans un rôle de remplaçant, Kimpembe déborde d'ambitions pour cette Coupe du Monde au Qatar.

Absent depuis sa blessure aux ischio-jambiers en septembre dernier, Presnel Kimpembe a fait son retour sur les terrains avec le PSG lors du match face au Maccabi Haïfa ce mardi. Et pour revenir le plus vite possible, le joueur de Galtier a d’ailleurs fait sa rééducation au Qatar au sein du centre médical Aspetar dans l’optique de préparer au mieux son retour à la compétition. De bon augure alors que la Coupe du Monde approche... Kimpembe s’est d'ailleurs fixé un objectif bien précis avec l'Équipe de France.

Equipe de France : Avant la Coupe du Monde, Deschamps reçoit un énorme appel du pied https://t.co/QNutYx2RIF pic.twitter.com/eVfionotSl — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Kimpembe veut jouer un rôle majeur

Champion du Monde 2018 en tant que doublure de Samuel Umtiti, Presnel Kimpembe aurait d’autres objectifs pour la prochaine Coupe du Monde. En effet, comme le révèle l’Équipe , le défenseur du PSG souhaiterait jouer un rôle majeur lors de la compétition. Le joueur du PSG aurait notamment des raisons d'y croire...

Le doute persiste pour Lucas Hernandez