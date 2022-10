Foot - PSG

PSG : Kimpembe, Ramos... Galtier a son chouchou ?

Publié le 28 octobre 2022 à 12h15

Thibault Morlain

Au PSG, Christophe Galtier est donc désormais repassé dans une défense à 4. Forcément, cela fait une place en moins pour un défenseur central. De quoi alors relancer la concurrence entre Sergio Ramos et Presnel Kimpempe pour la place aux côtés de Marquinhos. Et tandis que l'Espagnol est en forme cette saison, le Français peut lui compter sur ses liens avec Christophe Galtier.

Fini le 3-5-2, place donc maintenant au 4-3-3 au PSG. Christiophe Galtier a décidé d'opérer ce grands changements depuis quelques matchs maintenant et forcément, cela engendre certaines conséuences. C'est notamment le cas en défense centrale où on va donc voir la concurrence se mettre en place entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe.

Qui aux côtés de Marquinhos ?

Capitaine du PSG, Marquinhos est intouchable. La question est alors de savoir qui l'accompagnera en défense centrale. Entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, le duel va être intéressant. En effet, après une première saison compliquée au PSG, l'ancien du Real Madrid revient très bien et livre de grosses performances.

La connexion Galtier-Kimpembe