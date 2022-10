Foot - PSG

PSG : À Barcelone, Marco Verratti n’est pas oublié

Publié le 27 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Il est l’une des dernières pépites du FC Barcelone issue de la Masia. Et comme l’ancienne direction du Barça, Gavi est admiratif de Marco Verratti qui aurait pu débarquer au sein du club culé en 2017.

Marco Verratti aurait pu ne pas fêter son dixième anniversaire en tant que joueur du PSG en juillet dernier. En effet, par le passé, celui qui est surnommé Le Petit Hibou a été annoncé partant du côté du FC Barcelone. C’est du moins ce que son ancien agent Donato Di Campli avait affirmé. Un transfert à l’été 2017 aurait pu avoir lieu avant que Verratti finisse par décider de prolonger son aventure au PSG et de changer d’agent en laissant ses intérêts au défunt Mino Raiola.

Verratti a un fan au FC Barcelone

Du côté du FC Barcelone, on semblerait ne pas avoir oublié Marco Verratti qui est même une véritable source d’inspiration pour le jeune Gavi, issu de La Masia , qui s’est enflammé pour le milieu de terrain du PSG à France Football. « La première fois que j'ai joué contre un prodige ? Verratti ! ».

«Il faisait partie de mes idoles de jeunesse»