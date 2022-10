Foot - PSG

PSG : Après sa révolution, Galtier justifie son choix fort avec Fabian Ruiz

Publié le 26 octobre 2022 à 20h10

Amadou Diawara

Depuis le Classique face à l'OM, Christophe Galtier fait évoluer son équipe en 4-3-3. Un choix qui fait les affaires de Fabian Ruiz, utilisé dans le trident du milieu de terrain du PSG. Alors qu'il a titularisé une nouvelle fois l'international espagnol ce mardi soir face au Maccabi Haïfa, le coach du PSG a expliqué sa décision.

Fabian Ruiz est le grand gagnant de la révolution opérée par Christophe Galtier. Depuis le passage d'une défense à trois à une défense à quatre, le nouveau milieu de terrain du PSG enchaine les titularisations et les performances XXL. Alors qu'il a décidé de miser une nouvelle fois sur Fabian Ruiz face au Maccabi Haïfa, Christophe Galtier a expliqué que l'Espagnol était l'une des raisons pour lesquelles il avait opté pour un 4-3-3 depuis le Classique face à l'OM.

«Je ne voulais pas bouger Vitinha ou Fabian Ruiz»

« Quand je me suis aperçu que ça commençait à coincer dans un autre système, et que des joueurs étaient en train de monter à l’entraînement, notamment Fabian Ruiz et Carlos Soler, sans oublier le petit Warren Zaïre-Emery, il y a eu une grande réflexion sur ce qu’on devait produire dans le jeu. (...) Avec la qualité de nos joueurs et de nos défenseurs, j’ai estimé que ce système pouvait être très intéressant » , a précisé Christophe Galtier, avant de justifier la nouvelle titularisation de Fabian Ruiz.

«Fabian Ruiz est dans une très bonne dynamique»