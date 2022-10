Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier peut dire merci à Verratti pour cette recrue

Publié le 25 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Marco Verratti est une figure incontournable du PSG, où il évolue à présent depuis dix ans. L’occasion pour lui de bien accueillir les nouveaux venus dont Fabian Ruiz qui a avoué que l’international italien a joué un rôle primordial dans le bon déroulé de son intégration.

Dès son arrivée à la tête de la section sportive du PSG qui a été officialisée le 10 juin dernier, Luis Campos a eu à coeur de renforcer l’entrejeu de l’effectif parisien dont allait hériter Christophe Galtier par la suite. Résultat, Vitinha et Renato Sanches sont arrivés en juin et en juillet. Et pour le troisième milieu de terrain tant recherché par Campos, il a fallu attendre fin août avec le recrutement de Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz est revenu sur son retard physique à son arrivée

N’ayant pas foulé une pelouse pendant tout le mois d’août avec le Napoli, Fabian Ruiz a été contraint de prendre son temps après sa venue au PSG avant d’avoir une vraie carte à jouer en match avec le Paris Saint-Germain. De passage en conférence de presse lundi, le milieu de terrain espagnol est revenu sur ses soucis de préparation physique. « J'ai eu un mois à Naples où je me suis entraîné seul. J'avais un véritable déficit dans le jeu avec ballon. Petit à petit en m'entraînant, en restant plus de temps au centre d'entraînement, je suis revenu au niveau. Ces deux derniers matches, je me suis senti extrêmement bien physiquement ».

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation à 2Mds€ sur le Qatar https://t.co/TJycYTRq0r pic.twitter.com/yYTgjQT6Za — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

«Verratti ? C’est une personne incroyable il m'a beaucoup aidé au début»