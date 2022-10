Foot - Equipe de France

Equipe de France : Avant la Coupe du Monde, Deschamps reçoit un énorme appel du pied

Publié le 28 octobre 2022 à 07h10

Alors que la Coupe du Monde se rapproche à grands pas, Didier Deschamps doit finaliser sa liste qu’il annoncera le 9 novembre prochain. L’un des chantiers de l’équipe de France, c’est le flanc droit. Absent des rassemblements depuis plus d’un an, Léo Dubois croit toujours qu’il peut disputer le Mondial.

Dans moins de deux semaines, Didier Deschamps donnera sa liste finale pour la Coupe du Monde au Qatar. Vu le nombre de blessés, plusieurs incertitudes planent encore pour l’équipe de France, notamment concernant les participations de Mike Maignan, Raphaël Varane et bien sûr Paul Pogba.

Gros chantier à droite

Autre chantier complexe, le poste de latéral droit (ou piston, selon le dispositif). Depuis la Coupe du Monde 2018, Benjamin Pavard n’a pas vraiment convaincu à ce poste. Jonathan Clauss a montré de belles choses mais son manque d’expérience pourrait lui coûter cher. Derrière, Nordi Mukiélé n’a connu qu’une petite sélection.

« Je serai devant ma télé pour regarder la liste »