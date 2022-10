Foot - Équipe de France

Équipe de France : Giroud envoie un message clair à Deschamps avant le Qatar

Publié le 26 octobre 2022 à 12h15

Amadou Diawara

Le 9 novembre, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar. Très performant ces dernières saisons, que ce soit avec les Bleus ou avec l'AC Milan, Olivier Giroud postule pour être de la partie. Toutefois, comme il l'a expliqué lui-même, le buteur de 36 ans préfère se concentrer sur les Rossoneri pour le moment.

Alors que la prochaine Coupe du Monde débutera le 20 novembre, Didier Deschamps va annoncer sa liste de joueurs convoqués pour cette compétition. En effet, le sélectionneur des Bleus va dévoiler le nom de ceux qui défendront les couleurs de la France au Qatar.

Mercato - PSG : La grosse sortie d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar à Paris https://t.co/S9uPqeoxN3 pic.twitter.com/Y34H1tmANW — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

«Chaque chose en son temps, je ne me prends pas la tête avec ça»

Faisant le plus grand bonheur de l'AC Milan ces derniers mois, Olivier Giroud peut espérer figurer dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. Surtout qu'il a fait forte impression avec les Bleus à chaque fois qu'il a été appelé cette année. Et alors qu'il s'est une nouvelle fois illustré ce mardi soir avec les Rossoneri (buteur sur penalty face au Dinamo Zagreb en Ligue des Champions), Olivier Giroud a fait passer un message clair sur la Coupe du Monde au micro de BeIN SPORTS .

«Je me concentre sur Milan, on verra le 9 novembre»