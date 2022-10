Foot - Équipe de France

Équipe de France : Giroud interpelle Deschamps avant la Coupe du Monde

Publié le 15 octobre 2022 à 21h30

Amadou Diawara

Didier Deschamps va annoncer sa liste de joueurs français convoqués pour la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre -18 décembre) le mercredi 9 novembre lors du journal de 20 heures de TF1. Très performant à la fois en club et en équipe de France depuis le début de la saison, Olivier Giroud espère être choisi par son sélectionneur, et il n'a pas manqué de le faire savoir.

Contrairement aux années précédentes, la prochaine Coupe du Monde se disputera en cours de saison, et non durant l'été. Alors que le Mondial est organisé au Qatar, la compétition aura lieu du 20 novembre au 18 décembre cette année. Ainsi, Didier Deschamps va annoncer sa liste de joueurs convoqués le mercredi 9 novembre lors du JT de 20 heures de TF1 . Une information qui n'a pas échappée à Olivier Giroud. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , le buteur français de l'AC Milan a d'ailleurs confié que la prochaine Coupe du Monde était l'un de ses grands objectifs de la saison 2022-2023.

Mercato - PSG : En plein feuilleton, Mappé se fait clasher par le Real Madrid https://t.co/NRqFpVD2h7 pic.twitter.com/IeldeD1tkA — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

«Jouer une troisième Coupe du monde avec l’équipe de France»

« (Sur un plan personnel, quels sont les objectifs sur cette saison ?) Forcément, de garder ce titre de champion (d'Italie avec l'AC Milan), confirmer. Ce sera très dur, mais on a très envie de montrer qu’on peut le faire une deuxième fois. Après, passer la phase de groupe en Ligue des champions, c’est très important. Et puis sur le plan personnel, toujours aider l’équipe à gagner un maximum de matchs, être le plus décisif possible, et aussi jouer une troisième Coupe du monde avec l’équipe de France » , a confié Olivier Giroud, avant d'en rajouter une couche.

«Ça doit être un objectif en tant que compétiteur»