Foot - Equipe de France

Équipe de France : Avant la Coupe du Monde, Deschamps reçoit enfin une excellente nouvelle

Publié le 15 octobre 2022 à 15h00

Hugo Chirossel

Alors que la Coupe du Monde débutera dans un peu plus d’un mois, il y a encore beaucoup d’incertitudes concernant les joueurs que Didier Deschamps aura à sa disposition. Surtout au milieu de terrain, où Boubacar Kamara et N’Golo Kanté sont d’ores et déjà forfaits. En revanche, les dernières nouvelles sont rassurantes pour Paul Pogba. Ce dernier pourrait reprendre l’entraînement collectif dès la semaine prochaine avec la Juventus.

Une hécatombe. La Coupe du Monde 2022 commencera le 20 novembre prochain et l’équipe de France n’est pas épargnée par les blessures. Principalement au milieu de terrain, où Boubacar Kamara, touché à un genou avec Aston Villa, est d’ores et déjà forfait pour la compétition. Même chose pour N’Golo Kanté. Alors qu’il avait fait son retour à l’entrainement, le joueur de Chelsea a rechuté et souffre d’une blessure aux ichio-jambiers. Il devrait être absent pendant au moins trois mois et donc indisponible pour participer à la Coupe du Monde.

« La condition numéro un pour sa convocation est qu'il se soit rétabli »

Un autre cas interroge, celui de Paul Pogba. De retour à la Juventus l’été dernier, il a été opéré au début du mois de septembre pour une blessure au genou. Même si Didier Deschamps l’apprécie, il ne le sélectionnera pas s’il n’est pas apte : « La condition numéro un pour sa convocation est qu'il se soit rétabli, ensuite le fait qu'il aura passé beaucoup de temps sans jouer peut être un problème... J'espère qu'il pourra jouer avec la Juventus le plus longtemps possible avant la Coupe du Monde », a-t-il récemment confié à Rai Sport .

Pogba bientôt de retour