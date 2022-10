Foot - Equipe de France

Qatar 2022 : Catastrophe en équipe de France, trois joueurs de l’OM peuvent en profiter

Publié le 15 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

A quelques semaines du début de la Coupe du monde, l'équipe de France est confronté à une énorme hécatombe, notamment au milieu de terrain. Boubacar Kamara est d'ores et déjà forfait tandis que Paul Pogba et N'Golo Kanté sont très incertains. Cela offre une opportunité à Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, voire Valentin Rongier.

A un peu plus d'un mois du début de la Coupe du monde, les galères se multiplient en équipe de France. Didier Deschamps est confronté à de nombreuses incertitudes au sein de son effectif. Et si c'est le cas à tous les postes, le milieu de terrain est particulièrement frappé par ces blessures.

Hécatombe au milieu en Bleus

En effet, Boubacar Kamara est d'ores et déjà forfait pour le Mondial au Qatar. Une absence qui s'ajoute à l'incertitude entourant deux joueurs clés de Didier Deschamps à savoir Paul Pogba et N'Golo Kanté. Englué dans une énorme polémique avec son frère, le milieu de terrain de la Juventus est en plus blessé depuis plusieurs semaines et devrait reprendre l'entraînement seulement quelques jours avant le début de la Coupe du monde. De son côté, le joueur de Chelsea qui a rechuté de sa blessure ces dernières heures, est quant à lui d’ores et déjà forfait pour la compétition.

Guendouzi et Veretout en embuscade ?

Par conséquent, l'incertitude est totale en ce qui concerne les milieux de terrain qui seront au Qatar. Pour le moment, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot semblent être les deux mieux placés pour être dans la liste. Mais derrière, c'est plus flou. Et plusieurs marseillais pourraient en profiter. Les premier d'entre eux est Mattéo Guendouzi. Très bon depuis le début de saison avec l'OM, l'ancien joueur d'Arsenal a de grandes chances d'être dans la liste de Didier Deschamps. Et il pourrait être accompagné par deux autres coéquipiers dont Jordan Veretout. Appelé à plusieurs reprises ces derniers mois en équipe de France, il fait partie des solides options, mais devra monter en puissance puisqu'il n'est pas titulaire en équipe de France. Enfin, Valentin Rongier part d'un peu plus loin. Bien qu'il soit plus régulier que Veretout à l'OM, l'ancien Nantais n'a jamais été appelé en Bleus. Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga sont les deux principales menaces pour les Marseillais.