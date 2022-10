Foot - Équipe de France

Équipe de France : Nouveau coup dur pour Deschamps avant le Qatar

Publié le 11 octobre 2022 à 12h10

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Didier Deschamps voit les cadres de l'équipe de France tomber un à un à cause de blessures. De retour à l'entrainement depuis quelques jours, N'Golo Kanté était supposé retrouver la compétition face à l'AC Milan ce mardi. Toutefois, le milieu de terrain de Chelsea a rechuté. De mauvaise augure pour la Coupe du Monde au Qatar.

Depuis le début de la saison, N'Golo Kanté est handicapé par les pépins physiques. En effet, le milieu de terrain de 31 ans n'a pu jouer que les deux premiers matchs de Premier League avec Chelsea. Touché aux ischios-jambiers, le champion du monde français est ainsi éloigné des terrains depuis la mi-aout.

N'Golo Kanté a rechuté après son retour de blessure

De retour à l'entrainement il y a quelques jours, N'Golo Kanté pouvait espérer avoir quelques minutes de jeu en Ligue des Champions face à l'AC Milan ce mardi soir. Toutefois, le protégé de Graham Potter a rechuté. « N’Golo a eu une réaction lors d’un entraînement, donc on attend plus d’informations là-dessus. Ce n’est évidemment pas idéal. C’est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera » , a regretté le coach de Chelsea en conférence de presse ce lundi. Une nouvelle qui devrait également inquiéter Didier Deschamps.

«N’Golo a eu une réaction lors d’un entraînement»

Alors que la Coupe du Monde au Qatar débutera le 20 novembre, Didier Deschamps est victime d'une hécatombe au sein de son effectif. En effet, ses meilleurs soldats se blessent tous un par un. Le sélectionneur pouvait entrevoir le bout du tunnel avec le retour de N'Golo Kanté, mais ce dernier a rechuté. Reste à savoir quelle est la gravité de cette nouvelle blessure.