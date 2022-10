Foot - Equipe de France

Avant la Coupe du monde, le cauchemar continue pour Deschamps

Publié le 24 octobre 2022 à 02h30

Arthur Montagne

A quelques jours de dévoiler sa liste pour la Coupe du monde, Didier Deschamps est confronté à un énorme casse-tête. Déjà contraint de constater les absences de N'Golo Kanté, Mike Maignan ou encore Boubacar Kamara et Wesley Fofana, le sélectionneur de l'équipe de France tremble désormais pour Raphaël Varane.

Le compte à rebours est lancé pour l'équipe de France ! Le 9 novembre, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qu'il emmènera au Qatar pour défendre le titre mondial des Bleus. La compétition débutera le 22 novembre pour les Français qui affronteront l'Australie pour lancer leur quête d'une troisième étoile. Malgré tout, le sélectionneur de l'équipe de France est confronté à un sacré dilemme puisque les forfaits et les inquiétudes s'enchainent ces dernières semaines ce qui offre un sacré casse-tête à Didier Deschamps.

Les larmes de Raphaël Varane, qui comprend sans doute qu’il tire un trait sur le Mondial. 😢🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/mVo6mRXBmi — Actu Foot (@ActuFoot_) October 22, 2022

Fofana, Maignan, Kanté... les premiers absents

L'absence qui fait le plus parler est celle de N'Golo Kanté. Cadre de l'équipe de France, le milieu de terrain de Chelsea était l'un des hommes clés de Didier Deschamps ces dernières années et avait largement contribué au titre obtenu en Russie. Un sacré coup dur pour les Bleus qui s'est rapidement suivi d'un autre. En effet, Mike Maignan, doublure d'Hugo Lloris et impressionnant depuis son arrivée à l'AC Milan, doit lui aussi déclarer forfait. Cela laisse la porte ouverte à Steve Mandanda. Boubacar Kamara, convoqué lors des derniers rassemblements, sera lui absent tout comme Wesley Fofana. Si le défenseur de Chelsea n'a aucune sélection en Bleus, il aurait pu représenter une belle alternative en cas de nouvelle défaillance en défense.

Inquiétude pour Varane, incertitude pour Pogba

Et pour cause, Raphaël Varane est au cœur des doutes depuis sa sortie en larmes samedi soir contre Chelsea. Son absence serait moins longue que prévue puisqu'elle est estimée à 3 semaines, mais cela reste juste pour débuter la Coupe du monde. Autre cadre dans la présence au Mondial est très incertaine : Paul Pogba. S'il est sur le retour, le milieu de terrain de la Juventus ne sait pas encore s'il sera prêt pour le Mondial, sans compter sur ses problèmes extra-sportifs. Par conséquent, Didier Deschamps est confronté à un sacré casse-tête.