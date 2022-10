Foot - Équipe de France

Équipe de France : Enorme frayeur pour Didier Deschamps avant le Qatar

Nouveau coup dur pour Didier Deschamps avant la prochaine Coupe du monde. Lors du choc face à Chelsea ce samedi, Raphaël Varane est sorti sur blessure, en larmes. Au vue de la réaction du défenseur tricolore, le sélectionneur de l'équipe de France peut être inquiet, alors qu'il doit dévoiler sa liste le 9 novembre prochain.

En l'absence de Cristiano Ronaldo, suspendu après son coup de sang face à Tottenham jeudi dernier, Manchester United a tenu tête à Chelsea. Alors qu'il venait de rentrer sur le terrain, Scott McTominay a provoqué un penalty, transformé par Jorginho. Mais en toute fin de rencontre, Casemiro offrait le point du match nul aux Red Devils (1-1).

Une soirée contrastée pour Manchester United, qui a également enregistré la blessure de Raphaël Varane. Le défenseur français s'est écroulé sur la pelouse à la 57ème journée, certainement victime d'une grave blessure. L'ancien joueur du Real Madrid a quitté le terrain en larmes, soutenu par ses coéquipiers.

Raphaël Varane goes off injured and his reaction says it all 😓 #CHEMUN pic.twitter.com/CIugsz0oQE