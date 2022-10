Foot - Equipe de France

Équipe de France : Giroud envoie un message surprenant à Deschamps avant la Coupe du monde

Publié le 27 octobre 2022 à 02h45

Arthur Montagne

A quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, plusieurs incertitudes font encore parler à l'image de la présence ou non d'Olivier Giroud dans le groupe pour la Coupe du monde. Interrogé à ce sujet, l'attaquant de l'AC Milan semble pourtant assez peu concerné par la question jusque-là.

Le compte à rebours est lancé. En effet, le 9 novembre prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du monde, et plus questions se posent, notamment sur le front de l'attaque. Si le trio Mbappé-Benzema-Griezmann semble inamovible, derrière c'est un peu plus ouvert, notamment pour Olivier Giroud qui faisait partie du dernier rassemblement des Bleus. Mais pour le moment, il ne se pose pas la question.

Giroud ne pense pas à la Coupe du monde

« La Coupe du Monde ? Chaque chose en son temps, je ne me prends pas la tête avec ça sincèrement. Déjà, je me concentre sur le Milan en toute sincérité. Je sais qu'il y en a pas mal qui pensent à ça, peut-être que ça joue dans la tête et qu'on ne joue pas libéré », lance Olivier Giroud au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.

«On verra bien ce qu’il adviendra le 9 novembre»