Équipe de France : Pogba, Varane... Deschamps met les choses au clair avant le Qatar

Publié le 26 octobre 2022 à 19h00

Amadou Diawara

Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar le 9 novembre. Comme il l'a expliqué lui-même, le sélectionneur des Bleus ne compte pas s'appuyer sur des joueurs qui ne seront pas apte pour le lancement de la compétition. Alors que Paul Pogba, Raphaël Varane, Mike Maignan et Lucas Hernandez sont actuellement blessés, Didier Deschamps a fait un point au cas par cas sur ces joueurs français.

Didier Deschamps est confronté à un immense casse-tête. Le 9 novembre, le sélectionneur des Bleus aura la lourde tâche de dévoiler le nom des joueurs convoqués pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Alors que plusieurs internationaux français sont actuellement blessés, Didier Deschamps aura davantage de difficultés à faire ses choix. Mais comme il l'a expliqué lui-même, le champion du monde 98 et 2018 (en tant que joueur, puis sélectionneur) n'inscrira pas un joueur non rétabli dans sa liste.

«La condition indispensable est qu'il soit guéri»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Didier Deschamps a lâché davantage de précisions sur sa prochaine liste. Alors que Paul Pogba, Raphaël Varane, Mike Maignan et Lucas Hernandez sont actuellement touchés, le sélectionneur tricolore a fait un point sur chacun d'entre eux. « Chaque cas est différent. Pour Raphaël (Varane), comme pour les autres, la condition indispensable est qu'il soit guéri. Le second critère que l'on fixe est la condition athlétique. On évaluera avec précision la capacité du joueur à enchaîner. Il y a par exemple des différences entre les blessures musculaires, comme celle de Raphaël, et articulaires comme celle de Paul (Pogba). Le dernier critère que l'on établit est la concurrence au poste » , a expliqué Didier Deschamps, avant d'en rajouter une couche.

« Le second critère que l'on fixe est la condition athlétique»

« Je le répète, chaque cas est différent. Mike (Maignan) évolue à un poste spécifique de gardien. Dans notre gestion, il se rapproche davantage du cas de Raphaël (Varane) que de celui de Paul (Pogba), car après sa première blessure (avec les Bleus le 22 septembre), et avant sa rechute (la semaine dernière), il avait pu reprendre l'entraînement » , a précisé Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.

«Pour Lucas Hernandez, il faudra voir»