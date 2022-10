Foot - Équipe de France

Équipe de France : Varane forfait, Deschamps déjà fixé pour le Mondial ?

Publié le 23 octobre 2022 à 17h30

La blessure de Raphaël Varane n'est pas aussi grave qu'on le craignait. Sorti du terrain en larmes ce samedi contre Chelsea, le défenseur de Manchester United souffre d’une lésion du biceps fémoral, nécessitant trois semaines de repos. De quoi lui laisser un espoir en vue de la Coupe du Monde, qui démarre dans moins d’un mois.

Alors que N’Golo Kanté est d’ores et déjà forfait pour la Coupe du Monde et que Paul Pogba et Mike Maignan pourraient suivre, Raphaël Varane voit lui aussi sa participation être remise en cause. Ce samedi, l’international français de Manchester United a quitté la pelouse de Stamford Bridge en larmes après avoir été touché à la cuisse droite contre Chelsea (1-1). De quoi faire craindre le pire pour lui, alors que le Mondial démarre le 20 novembre prochain.

Entre trois et quatre semaines d’absence pour Varane

Finalement, la blessure du joueur n’est pas aussi grave qu’on pouvait le redouter. Selon L’Équipe et RMC , Raphaël Varane souffre d’une lésion du biceps fémoral. Le temps de guérison est estimé aux alentours de trois semaines, alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste le 9 novembre. Le premier match de l’équipe de France aura lieu le 22 novembre contre l’Australie.

Varane probablement forfait pour l’Australie, Deschamps prêt à prendre le risque ?