Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert en janvier ? Le Barça prépare le retour de Messi

Publié le 29 octobre 2022 à 11h45

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain au mois de juin prochain. C’est en tout cas ce qu’aimerait le FC Barcelone, qui rêve d’un retour de la star argentine depuis son départ en 2021, avec Xavi qui pousserait pour pouvoir entrainer son ancien coéquipier.

Après une première saison compliquée d’adaptation, on voit enfin le véritable Lionel Messi au PSG, avec des prestations plus qu’abouties. Pourtant, son aventure parisienne pourrait déjà s’arrêter, puisque son contrat se termine en juin prochain et pour le moment aucun accord ne semble avoir été trouvé pour une prolongation.

Mercato : Le PSG perd un crack, ils s’enflamment pour cette opération https://t.co/TKYdINdSiH pic.twitter.com/yDPPva47r7 — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Le Barça prépare le retour de Messi

Le FC Barcelone semble vouloir profiter de ce moment de flottement. D’après les informations de Sport , en Catalogne on préparerait le terrain pour un retour de Lionel Messi, dont le départ vers le PSG n’a jamais vraiment été digéré.

Une offensive dès le mois de janvier ?

A en croire le quotidien, le plan du FC Barcelone serait d’approcher Messi dès le mercato hivernal, afin de contourner un fair-play financier qui pourrait devenir un obstacle l’été prochain. A partir du 1er janvier, l’Argentin pourra en effet discuter avec d’autres clubs que le PSG.