Mercato - PSG : Campos a convaincu le Qatar pour Messi

Publié le 29 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

De retour au top de sa forme, Lionel Messi n'a toujours pas réglé la question de son avenir. Un temps réticent, les dirigeants qataris se seraient finalement ravisés grâce à Luis Campos. La prolongation de l'Argentin est l'une des volontés premières du conseiller sportif du PSG qui reste suspendu à la réponse de Messi.

Le Qatar avait promis de révolutionner le vestiaire parisien en retirant ses aspects bling-bling pour le professionnaliser. Immédiatement, l'avenir de Lionel Messi mais aussi celui de Neymar, pouvait être remis en cause. L'Argentin sortait d'une première saison délicate avec le PSG et son attitude questionnait sur sa réelle implication dans le projet parisien. Or, depuis le début de la saison, il cartonne et enchaine les prestations de haut-vol. Ainsi, comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a convaincu les dirigeants pour qu'ils transmettent une offre de prolongation à Lionel Messi.

Campos a pris les choses en main

Selon nos informations, c'est Luis Campos en personne qui a pris les commandes du dossier. Les premières discussions ont dores et déjà débuté, et Messi se sent très bien à Paris. Les dirigeants qataris ont donné leur accord à Campos pour que Messi poursuive sportivement avec le PSG. Ainsi, le conseiller sportif devra convaincre Messi sur le plan sportif avant de parler argent et gros sous. Beaucoup de facteurs entrent en jeu et pour ce qui sera surement son dernier gros contrat, l'Argentin ne devrait pas faire de cadeau au PSG. Fair-play financier, masse salariale... Le PSG sera surveillé de très près par l'UEFA et avec un salaire annuel de 30M€, Messi fait partie des 3 plus grosses rémunérations du vestiaire aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Néanmoins, il faudra attendre la fin Coupe du monde pour connaitre sa décision finale.

Messi attend encore

Il est beaucoup trop tôt pour savoir si Messi acceptera de prolonger avec le PSG. En effet, il prendra sa décision une fois le Mondial au Qatar terminé. Il fait de cette compétition le plus gros objectif de sa carrière et il pourrait grandement influer sa décision. Pour autant, si l'hypothèse d'une prolongation est ouverte, c'est grâce à Luis Campos.