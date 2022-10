Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle prolongation doit être la priorité de Campos ?

Publié le 28 octobre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

En coulisses, Luis Campos est déjà très actif en vue des prochains marchés des transferts. Mais pas seulement. Le conseiller sportif du PSG doit également gérer les prochaines prolongations de contrat. Et les dossiers chauds ne manquent pas entre Sergio Ramos et Lionel Messi, dont le contrat prend fin en juin prochain, et certains cadres qui voient leur engagement s'achever en 2024.

Nommé conseiller sportif du PSG en fin de saison dernière, Luis Campos s'est dit déçu du premier mercato qu'il a géré, estimant même que c'est un échec. Par conséquent, le dirigeant portugais a bien l'intention de se rattraper lors des prochains marchés des transferts. Mais pas seulement. Luis Campos va également devoir gérer l'épineux cas des prolongations de contrat, dont certaines sont très urgentes. Mais laquelle est prioritaire ?

Gros boulot du @le10sport sur le #PSG depuis une semaine1⃣ Prolongation Messi https://t.co/alP3XVGGjw2⃣ Condition pour la venue de Skriniar https://t.co/cIqSvbJjx93⃣ Prime non payée à Mbappé https://t.co/VmBQBApFFd4⃣ Porte ouverte pour prolonger Ramos https://t.co/owhQ0SQbhu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 24, 2022

Messi et Ramos, les stars en fin de contrat

Les premiers noms qui viennent en tête son évidemment ceux de Lionel Messi et Sergio Ramos. Et pour cause, le contrat des deux stars du PSG s'achève en juin prochain. Comme révélé par le10sport.com, le Qatar a ainsi donné son feu vert pour la prolongation de La Pulga et Luis Campos est même déjà en contact avec l'entourage de l'ancien joueur du Barça qui attendra toutefois la Coupe du monde avant de définitivement trancher pour son avenir. Toujours selon nos informations, en ce qui concerne Sergio Ramos là aussi l'état major du PSG, basé à Doha, a validé l'idée d'une prolongation, mais Luis Campos n'a pas encore lancé les premières discussions.

Marquinhos, Verratti et Kimpembe, les cadres à blinder

Et ce n'est pas tout. En effet, comme révélé par le10sport.com, le PSG travaille également sur la prolongation de trois cadres dont le contrat s'achève en 2024 à savoir Marco Verratti, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Luis Campos a déjà commencé à échanger avec leurs agents avec à la clé une revalorisation salariale en plus de l'allongement de la durée du contrat. Les trois joueurs étant très attachés au club de la capitale, la situation pourrait rapidement se décanter.



