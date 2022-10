Foot - Mercato - PSG

Transferts : Campos a bouclé un gros coup, le vestiaire est conquis

Publié le 28 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Recruté par le conseiller football Luis Campos à l’occasion du dernier mercato estival, Fabian Ruiz revient petit à petit à son meilleur en ce début de saison au PSG. Et de par ses qualités et son investissement, l’Espagnol ferait l’unanimité au sein du vestiaire.

Fabian Ruiz n’a pas pu démarré son aventure parisienne comme il le souhait. Alors qu’il n’était pas retenu par Luciano Spalletti lors des rencontres disputées par le Napoli au mois d’août, Ruiz a dû se refaire une condition physique à son arrivée.

Fabian Ruiz a cravaché pour être au niveau

Dernièrement, l’international espagnol enchaîne les prestations avec le PSG grâce à son bon travail personnel. « J'ai eu un mois à Naples où je me suis entraîné seul. J'avais un véritable déficit dans le jeu avec ballon. Petit à petit en m'entraînant, en restant plus de temps au centre d'entraînement, je suis revenu au niveau. Ces deux derniers matches, je me suis senti extrêmement bien physiquement ». Voici le message que Fabian Ruiz a dernièrement fait passer.

Mercato - PSG : C'est confirmé, le Qatar a bouclé un deal retentissant avec Sarkozy https://t.co/F8fUc6XaAC pic.twitter.com/Awaprn9qNw — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

«Il possède une intelligence tactique et a l'habitude de trouver la meilleure option de passe»