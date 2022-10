Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après ce joli transfert, le vestiaire envoie un énorme message

Publié le 27 octobre 2022 à 23h45

Arthur Montagne

En toute fin de mercato, le PSG a enregistré le transfert de Fabian Ruiz en provenance de Naples. D'abord discret, le milieu de terrain espagnol est le grand gagnant du changement de système initié par Christophe Galtier. Et le vestiaire parisien semble ravi des prestations de l'ancien Napolitain.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a fini par boucler le transfert de Fabian Ruiz qui avait mis du temps à se décanter. Et alors que le milieu de terrain espagnol était d'abord utilisé en tant que remplaçant du duo Vitinha-Verratti dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier, il s'impose désormais comme un titulaire dans le nouveau système en 4-3-1-2.

Le vestiaire valide déjà Fabian Ruiz...

Très intéressant contre Ajaccio (3-0) et le Maccabi Haïfa (7-2), Fabian Ruiz impressionne ses coéquipiers comme l'explique un proche du vestiaire du PSG à Mundo Deportivo : « Il comprend les automatismes de l'équipe, donne de la consistance à l'arrière, possède une intelligence tactique et a l'habitude de trouver la meilleure option de passe . »

... Galtier aussi